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Глава МВД Словакии уволился через три недели после назначения
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Глава МВД Словакии уволился через три недели после назначения
Политика, 16:29
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Глава МВД Словакии уволился через три недели после назначения

Министр внутренних дел Словакии Томаш Друкер заявил, что уходит со своего поста. Об этом сообщает местное издание Zeny Vmeste. Как отмечается на сайте министерства, он вступил в должность 22 марта 2018 года.

«Меня просили уменьшить поляризацию и уволить Тибо Гаспара (шефа полиции. — РБК). Если я считаю, что увольнение Гаспара неправильно, то я буду создавать поляризацию, вместо того чтобы ее уменьшать. Я думаю, что в этих обстоятельствах, у меня нет права оставаться на посту министра внутренних дел. Поэтому я решил отдать свое прошение об отставке в руки президента», — заявил Друкер.

В Словакии проходят массовые акции протеста с призывом к отставке Гаспара после убийства 27-летнего журналиста Яна Куциака, который расследовал случаи коррупции. Куциак и его подруга Мартина Кушнирова были найдены застреленными в своем доме 25 февраля 2018 года. В полиции полагают, что журналист был убит из-за своей работы, а убийство было заказным. Друкер пока не изменял руководящий состав словацкой полиции, но согласился изменить закон, который дает ему право самому назначать шефа полиции. По его словам, это будет сделано, чтобы обеспечить беспристрастное расследование убийства Куциака.

Премьер Словакии ушел в отставку на фоне скандала с убийством журналиста
Политика

На фоне скандалов с убийством журналиста в марте премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. В марте также ушел глава МВД и вице-премьер Словакии Роберт Калиняк.

Теги: Словакия , министр внутренних дел , увольнение
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