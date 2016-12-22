СК возбудил дело после обнаружения тел трех человек в Подмосковье

Главное следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по факту обнаружения тел трех человек на земельном участке в Раменском районе Подмосковья. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«9 апреля 2018 года на земельном участке, расположенном в Раменском районе обнаружены тела двух мужчин и одной женщины», — указано в сообщении.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а, д» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц).Следователи-криминалисты осмотрели территорию земельного участка, предпринимаются меры к установлению личности потерпевших.
Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказал, что тела были расчленены, их обнаружили в деревенском доме.
В начале марта около деревни Шатеево в Талдомском районе Московской области в дачном доме обнаружили тела семейной пары и их шестилетней дочери, которые, по предварительным данным, отравились газом.