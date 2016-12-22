В Тбилиси неизвестные избили палками игравших в футбол африканцев

В Тбилиси неизвестные напали на студентов из африканских стран, игравших в футбол на одной из спортивных площадок города, сообщает грузинский телеканал Rustavi 2.

Инцидент произошел в районе улицы Белиашвили вечером 8 апреля. Несколько африканцев играли в футбол, когда на них напали неизвестные с палками. Они их избили и прогнали со стадиона. По словам одного из студентов, нападавшие оскорбили их, в частности, заявили, чтобы они ​«убирались в Африку».

В МВД Грузии начато расследование по факту нападения на студентов.

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