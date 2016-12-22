Минобрнауки предложило предоставлять преимущество абитуриенткам с детьми

Министерство образования и науки предложило начислять при поступлении в высшие учебные заведения дополнительные баллы абитуриенткам, у которых есть дети. Об этом РБК сообщили в пресс-службе вице-премьера Ольги Голодец, которая ранее поручила ведомству предоставить молодым мамам преференции при поступлении в вузы.

Проект изменений в порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, преимущество при поступлении в вузы предоставляется не имеющим высшего образования женщинам с детьми. Привилегии предусмотрены при условии достижения ​женщиной 23 лет не ранее 1 июня года, в котором осуществляется прием. «За указанное достижение [наличие детей] поступающему может быть начислено не более 3 баллов», — говорится в пояснительной записке к документу.

​В июне 2017 года Ольга Голодец заявляла о необходимости поддерживать семьи с детьми. «Дать возможность дополнительной помощи семьям с детьми — это наша задача. Поэтому целый ряд мер будет нацелен именно на поддержку семей с детьми», — говорила она.