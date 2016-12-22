В США осудили напавших на протестующих в ходе визита Эрдогана в Вашингтон

Американский суд приговорил к году тюрьмы двух мужчин, напавших на протестующих во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон в октябре 2017 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской прокуратуры.

Речь идет о 46-летнем Синане Нарине, жителе города Маклин в штате Вирджиния и 51-летнем Эйюпе Йылдырыме из города Манчестер, штат Нью-Джерси. Они признали себя виновными в нападении на демонстрантов у резиденции посла Турции в Вашингтоне. Йылдырым ударил 61-летнего протестующего по голове, из-за чего у него произошло сотрясение мозга, позднее пострадавший потерял память. Нарин избил лежавшую на земле женщину. Оба мужчины являются гражданами США.

Видео: HABER Ci / YouTube

Прокурдские демонстранты устроили акцию протеста во время приезда Эрдогана в Вашингтон, конфликт охранников турецкого президента с протестующими перерос в драку, в ходе которой пострадали несколько человек. После этого полиция США выдала ордеры на арест 13 охранников Эрдогана по обвинению в нападении на людей. В ответ турецкий лидер назвал США «нецивилизованной» страной.