Путин рассказал о предстоящих встречах с Си Цзиньпином

Российский президент Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И рассказал о предстоящих в 2018 году личных встречах с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«В июне у нас ШОС в Китае и приуроченный к этому мой визит в Китайскую Народную Республику, затем ряд встреч на полях различных крупных мероприятий — это БРИКС, «двадцатка», АТЭС», — пояснил президент.

Кроме того Путин отметил, что будет общаться с Си Цзиньпином «по мере необходимости в любое время».

Президент добавил, что отношения Москвы и Пекина носят «беспрецедентно близкий характер» в экономической и политической сферах. Он выразил надежду, что курс на укрепление двусторонних связей и дружеских отношений продолжится.

В ходе визита в Москву Ван И планирует встретиться с ​российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и обсудить взаимные торговые ограничения, которые планируют ввести США и Китай.