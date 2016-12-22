В аэропорту Нальчика ответили на заявление «Победы» о его небезопасности

Аэродромное обеспечение аэропорта Нальчик соответствует всем необходимым требованиям, последняя проверка проводилась Росавиацией в конце марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении на сайте аэропорта в ответ на заявления авиакомпании «Победа» о приостановке полетов в столицу Кабардино-Балкарии.
«Авиакомпания «Победа» в нарушение установленных правил не направила в аэропорт Нальчик официального уведомления о своих действиях. При этом на сайте авиакомпании в качестве причин приостановки выполнения полетов указывается несоответствие состояния ВПП требованиям. Однако никаких обращений от пилотов по установленным правилами каналам связи и информации в аэропорт Нальчик также не поступало. Никакого инструментального обследования ВПП не проводилось», — указано в сообщении.
Аэропорт считает заявления «Победы» «необоснованными и бездоказательными». По согласованию с Росавиацией в аэропорту будет проводится плановый ремонт ВПП с 7 по 9 апреля.
«Победа» 4 апреля заявила о приостановке полетов в Нальчик из-за несоответствия его аэродрома стандартам безопасности. В «Победе» отметили, что аэропорт не может обеспечить безопасное выполнение рейсов. Специалисты компании проверили состояние ВПП и обнаружили частичное разрушение покрытия, выбоины и трещины. Компания сообщила об этих нарушениях в Росавиацию.