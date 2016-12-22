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В Крыму ответили на угрозы Киева заходящим в порты полуострова кораблям
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В Крыму ответили на угрозы Киева заходящим в порты полуострова кораблям
Политика, 21:35
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В Крыму ответили на угрозы Киева заходящим в порты полуострова кораблям

В Республике Крым негативно оценили высказывание представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна о том, что украинские правоохранители будут «реагировать немедленно» на нарушения порядка входа и выхода судов с территории Крыма, которую Киев считает оккупированной.

Как сообщила РБК сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, подобные действия Украины «напрочь лишены логики». «Понимая обреченность своих действий, украинская сторона любой ценой лезет в драку, пытаясь спровоцировать внешнеполитический конфликт», — отметила она.

Сенатор подчеркнула, что ее реакция на «украинские экзальтированные действия, пронизанные пиратством и желанием получить еще одну транш-печеньку в Госдепе», — потребовать немедленного освобождения крымчан, рыбаков российского судна «Норд».

«Ситуация с захватом рыбаков российского судна «Норд» — это продолжающаяся украинская провокация против России. Последние события с российским кораблем и его экипажем подтвердили тот факт, что Украина — государство-пират, продолжающее традиции сомалийского пиратства. Россия способна защитить свой государственный суверенитет и купировать любые угрозы, возникающие в отношении безопасности Российской Федерации, так что не стоит Украине испытывать судьбу и дразнить спящего медведя», — подчеркнула она.

Обещание Киева задерживать все выходящие из крымских портов суда является «подлостью», власти Украины лишний раз пытаются «напакостить России», считает депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов. «Эти люди, грубо говоря, нарываются на неприятности. Гадить соседу под дверь — не самая лучшая мера. Но у властей Украины цель — как можно больше напакостить России. После таких заявлений, думаю, российский флот буде наготове», — отметил он в разговоре с РБК.

По словам Аксенова, это «подлость» со стороны Киева. Депутат считает, что «с соседом нельзя ссориться, ведь неизвестно, чем это может кончиться». «Власти Украины до сих пор не выпустили закон, по которому лишили всех крымчан украинского гражданства, вот и пользуются этим, устраивают нападения на суда. России нужно применить все свои дипломатические возможности, чтобы освободить своих граждан», — подчеркнул Аксенов.

Рыболовецкий траулер «Норд» с припиской в Крыму был задержан в Азовском море 25 марта. Правоохранители Украины заподозрили экипаж в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в крымские порты. Судно было арестовано и находится в украинском порту Бердянск.

4 апреля капитан «Норда» Владимир Горбенко был доставлен в Херсон в отделение Службы безопасности Украины (СБУ). Он ожидает избрания меры пресечения, говорила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым (структура в составе Генпрокуратуры Украины).

​Россия ранее потребовала отпустить экипаж «Норда», а судно вернуть законному владельцу. Также российский МИД вызвал на Смоленскую площадь временного поверенного в делах Украины, ему выражен протест в связи с ситуацией вокруг «Норда».

Теги: Крым , Украина , судно
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