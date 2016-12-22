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Райффайзенбанк запланировал увеличить корпоративный портфель на четверть
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Райффайзенбанк запланировал увеличить корпоративный портфель на четверть
Финансы, 10:59
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Райффайзенбанк запланировал увеличить корпоративный портфель на четверть

Райффайзенбанк планирует в 2018 году наращивать корпоративный кредитный портфель темпами, в четыре-пять раз превышающими темпы роста рынка, сообщил РБК руководитель дирекции обслуживания корпоративных клиентов и инвестиционно-банковских операций Райффайзенбанка Никита Патрахин. Рост рынка корпоративного кредитования в текущем году в банке оценивают в 5%. Таким образом, темпы прироста корпоративного портфеля Райффайзенбанка составят 20–25%.

Корпоративный портфель Райффайзенбанка (кредиты крупному и среднему бизнесу, без учета кредитования малого) сжался с 2014 года — с 368,1 млрд руб. на конец 2014 года — до 298,1 млрд руб. по итогам 2016 года, следует из отчетности банка. При этом в целом по сектору кредиты нефинансовым организациям, по данным ЦБ, выросли на 12,7% в 2015 году и снизились на 9,5% в 2016 году. По итогам 2017 года Райффайзенбанк нарастил портфель на 10,2%, до 328,6 млрд руб., но это не позволило ему достигнуть докризисных уровней.

Кредитование малого и среднего бизнеса выросло впервые с 2013 года
Финансы

«Экономика России вышла из рецессии и должна продолжить медленное восстановление с темпами роста около полутора процентов в этом году, — объясняет Никита Патрахин причины изменения политики банка в сфере корпоративного кредитования. — В текущей ситуации мы видим возможности роста при сохранении стабильно высокого уровня рентабельности, наши акционеры разделяют наше мнение и поэтому готовы увеличивать лимиты, выделяемые на Россию».

При этом Райффайзенбанк намерен диверсифицировать портфель и увеличить долю кредитования сегмента среднего бизнеса, рассчитывая на ускоренный рост в этом направлении. «Мы хотим нарастить клиентскую базу по сегменту среднего бизнеса в два раза относительно сентября—октября 2017 года, — говорит Патрахин. — В результате доля среднего бизнеса в нашем кредитном портфеле должна увеличиться с текущих 11% до 17–18%».

По итогам 2017 года на долю корпоративного кредитования приходится 39% совокупных активов Райффайзенбанка. В 2017 году основной объем из 328,6 млрд руб. корпоративного портфеля банка приходился на ссуды крупным компаниям (292,63 млрд руб.), рост по этому сегменту составил 6,5%. В то же время наибольшими темпами — на 54,2%, до 35,93 млрд руб. в 2017 году рос портфель кредитов среднему бизнесу (по классификации банка в эту категорию попадают компании с выручкой до 5 млрд руб.).

Процентный доход по портфелю корпоративных кредитов Райффайзенбанка сократился на 6%, в то время как совокупный процентный доход банка снизился на 2,6%. Снижение процентного дохода в Райффайзенбанке связывают со снижением ставок кредитования в российском банковском секторе в целом. При этом банк отмечает, что высокая доля средств на текущих счетах обеспечивает ему низкую стоимость фондирования.

Райффайзенбанк не единственный из иностранных дочерних банков планирует увеличивать долю среднего бизнеса в портфеле. В Росбанке также отметили, что планируют наращивать портфель, причем активно развивая МСБ. «В соответствии с недавно утвержденной стратегией на 2018–2020 годы Росбанк планирует в 2018 году продолжить наращивать кредитные портфели, придерживаясь умеренной рисковой политики и увеличивая диверсификацию клиентской базы, — сказал первый зампред правления Росбанка Илья Поляков. — В сегменте малого бизнеса в 2018 году Росбанк планирует увеличить портфель кредитов почти в два раза». В ЮниКредит Банке не ответили на запрос РБК.

Теги: Райффайзенбанк
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