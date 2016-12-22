СМИ узнали имя стрелявшей на территории штаб-квартиры YouTube в США

Стрельбу на территории штаб-квартиры компании YouTube в городе Сан-Бруно открыла жительница штата Калифорния Насим Агдам, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По их словам, Агдам проживала в калифорнийском городе Риверсайд, а также в Сан-Диего. По предварительным данным, она не имела какого-либо отношения к компании YouTube.

В свою очередь телеканал CNBC сообщил, что Насим Агдам было 39 лет. Во время нападения она была вооружена пистолетом. Власти считают, что инцидент никак не связан с терроризмом.

Стрельба на территории штаб-квартиры YouTube произошла 3 апреля. Женщина, устроившая стрельбу, покончила с собой. При этом до гибели он ранила троих человек.​