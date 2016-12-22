Во всех школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за циклона

В средних школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за сильного снегопада, который принес на Камчатку активный циклон. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия обеих смен во всех школах Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в муниципальных учреждениях дополнительного образования, детские сады продолжают работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Также в администрации обратились к владельцам личного автотранспорта с просьбой оставить свои машины на стоянке и воспользоваться общественным транспортом.

В управлении городского хозяйства сообщили, что в связи с действием циклона на дорогах Петропавловска-камчатского работает многофункциональная коммунальная техника. «Ведется обработка пескосоляной смесью спусков и подъемов, наиболее скользких участков городских магистралей», — сообщили в пресс-службе.