Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Ереване россиян

Пострадавших при взрыве в ресторане Burger King в Ереване российских граждан выпишут из больницы 4 апреля. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил изданию Aysor Гагик Манукян, замдиректора медицинского центра Св. Григория Просветителя, куда поступили пострадавшие после ЧП.

«Трое граждан России будут выписаны завтра», — уточнил Манукян

Двое пострадавших граждан Ирана выписаны из больницы. Также пострадали трое граждан Армении.

Взрыв баллона в ресторане Burger King в центре Еревана произошел вечером 2 апреля. По факту взрыва Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 279 УК Армении (выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц).