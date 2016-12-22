В Госдуме изменили процедуру рассмотрения связанных с выборами законов

Комитет по законодательству и государственному строительству Госдумы прекратит заниматься рассмотрением законопроектов, связанных с избирательным законодательством, заявил глава комитета Павел Крашенинников. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По словам депутата, эти вопросы будут переданы в ведение думского комитета по регламенту и контролю.

«До конца недели все законопроекты, касающиеся избирательного законодательства, будут переданы в комитет по регламенту», — сказал Крашенинников.

Он добавил, что на данный момент нагрузка комитета по госстроительству «самая большая в Думе», и перераспределение даст ему «сосредоточиться на кодексах, а это имеет огромное значение».

Глава комитета по регламенту Ольга Савастьянова от комментариев отказалась.

По данным источников «Коммерсанта», инициатором передачи вопросов избирательного законодательства в комитет по регламенту выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Издание напоминает, что в 2017 году из ведения комитета по госстроительству были изъяты вопросы гражданства и миграции.