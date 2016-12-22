Португалия упростила выдачу виз для граждан России

С 1 апреля посольство Португалии в России упростило процедуру выдачи шенгенских виз. Согласно новым правилам, теперь россияне смогут получать годовую мультивизу вместо полугодовой, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Среди других новшеств сообщается о сокращении сроков рассмотрения заявления на визу. С 1 апреля португальское консульство будет рассматривать документы на шенгенскую визу в течение трех дней. До изменений на это уходило не менее недели.

Кроме того, с 1 апреля для групп и индивидуальных туристов требуется единый пакет документов. Ранее от туристов из регионов требовали ваучер из каждого отеля по маршруту, а от жителей Москвы достаточно было приглашения от принимающей стороны. Теперь туристам будут выдавать визу по одному документу. По мнению туроператоров, после облегчения визовых требований процесс получения виз ускорится и упростится.