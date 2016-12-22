Гидрометцентр предупредил россиян о солнечной активности

Гидрометцентр начал публиковать на сайте прогноз индекса ультрафиолетовой облученности, чтобы предупреждать россиян о возможном неблагоприятном воздействии излучения на здоровье.

По данным Гидрометцентра, 2–3 апреля на большей части территории России ультрафиолетовое излучение будет находиться в пределах нормы. «Но жителям Приморья, Северо-Кавказского федерального округа и Нижнего Поволжья после периода дефицита ультрафиолетового облучения в близкие к полудню часы необходимо принять меры защиты», — говорится в сообщении.

Защитят от вредного воздействия солнечного излучения солнцезащитные очки, широкополые шляпы и крем от загара, уточняют синоптики. «В эти дни (пока еще не везде сошел снег) наиболее актуальным является первый вариант защиты», — указано в сообщении.

В конце марта глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам сход снега к середине апреля.