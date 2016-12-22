Аксенов назвал сарафанное радио способом улучшения отношений с Украиной

Глава Республики Крым Сергей Аксенов, отвечая на вопрос, как наладить диалог Украины с полуостровом, ответил, что этому может помочь сарафанное радио, интернет и посещение Крыма. Об этом он заявил в интервью телеканалу НТВ.



«Сарафанное радио — это лучшее средство общения на сегодняшний день, поскольку СМИ, вы видите, преследуется на Украине, несмотря на то что она заявляет себя как демократическое государство. Как инструмент это, конечно, интернет и возможность посетить Крым», — сказал глава республики.



Аксенов отметил, что в Крым приезжают туристы. По его словам, 500 тыс. человек пересекают границу Украины каждый год. Он сказал, что к ним нет «никакого предвзятого отношения». «Наши друзья, братья, пожалуйста, ради бога. Те, кто с мирными намерениями приехал отдыхать, сделать здесь бизнес, будем рады, встречаем здесь с распростертыми объятиями», — заметил Аксенов.

В январе Аксенов заявил, что после того как Крым вернулся в состав России, он стал «неприступной крепостью» и никогда не вернется в состав Украины. По его словам, ставить условия для этого не имеет смысла. Глава республики заметил, что «ни один украинский президент не уделял столько внимания Крыму, сколько Владимир Путин». Он добавил, что улучшению ситуации на полуострове способствовало бы завершение строительства Крымского моста, по которому в конце 2018 года будет открыто автомобильное движение, а железнодорожное — в середине 2019 года.