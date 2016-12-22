Лавров раскритиковал ЕС из-за ультиматума при вступлении в Евросоюз

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербскому агентству Beta раскритиковал действия Европейского союза, который, по его словам, выстраивает отношения со странами-кандидатами в ЕС на основе ультиматума «либо с Россией, либо с Западом». Текст интервью опубликован на сайте МИД России.

«ЕС требует от любого государства-кандидата присоединиться к общей внешней оборонной политике Евросоюза, здесь сказываются те самые философия и менталитет, которые содействуют нагнетанию напряженности в Европе и которыми руководствовались те, кто расширял НАТО и ставил страны Европы и Украину перед выбором: либо они с Западом либо с Россией», — сказал Лавров, подчеркнув, что это «очень порочная практика».

По его словам, Россия не видит каких-либо рисков в том, что страны балканского региона и другие страны на Европейском континенте хотят развивать отношения с Европейским Союзом вплоть до вступления в него. «Им излагают условия вступления, и они должны сами оценить, насколько эти условия их устраивают, насколько они отвечают национальным интересам соответствующего государства», — отметил Лавров.

«Я считаю неправильным противопоставлять отношения с Евросоюзом тем отношениям, которые страны региона, и прежде всего Сербия, развивают с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)», — считает Лавров.

Однако он выразил сожаление по поводу того, что ЕС, стремясь расширять свое влияние, следует программе «Восточное партнерство», которую несколько лет назад сформулировал Брюссель для шести постсоветских государств. «Несмотря на заверения в обратном, на практике эта программа реализуется на основе того же ультиматума — либо с Россией, либо с Европой. Плохо, что наши европейские коллеги из Брюсселя продолжают так мыслить. Мы бы предпочли вернуться к той концепции, которая неоднократно провозглашалась в Брюсселе и других европейских столицах», — сказал Лавров, имея в виду концепцию единой Европы Атлантики до Тихого океана.

При этом глава российского МИДа подчеркнул, что в дискуссии о статусе Косово Россия согласится с любым решением, к которому придут Белград и Приштина. Также он добавил, что решение президента Сербии Александра Вучича о вступлении в ЕС должно быть согласовано с гражданами. «Если требования, которые выдвигает Евросоюз, будут встречены сербским народом с поддержкой, то это будет его выбор. И президент, конечно, как и любой руководитель государства, должен выражать настроение своего народа», — заключил Лавров.

В середине январе в городе Косовска-Митровица был убит один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович, возглавляющий действующее на севере Косово движение «Свобода, демократия, правда». После этого Белград вышел из переговоров ЕС по вопросу улучшения отношений с Косово. При этом партия «Сербская лига» призвала власти страны попросить президента России Владимира Путина ввести миротворцев в Косово и Метохию.

В настоящее время Россия и Сербия не признают независимость Косово. Согласно позиции Белграда, регион рассматривается в качестве автономного края в составе Сербии.