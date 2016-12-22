В Тульской области при лобовом столкновении машин погибли пять человек
Общество, 20:52
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В Тульской области при лобовом столкновении машин погибли пять человек
В Тульской области при лобовом столкновении автомобилей погибли пять человек, еще двое пострадали. Об этом говорится на сайте регионального ГУ МВД.
Авария произошла в Куркинском районе около деревни Ивановка в 18:30. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля: Nissan и ВАЗ-2111.
«На данный момент имеются сведения о пяти погибших в аварии. Также два человека получили ранения, среди них один ребенок», — сказано в сообщении. Причиной столкновения стали сложные дорожные условия из-за снегопада.
На месте ДТП работают полицейские, они устанавливают причины аварии.