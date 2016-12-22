В Санкт-Петербурге загорелось здание старейшего военно-морского института

В здании Санкт-Петербургского военно-морского института (Морской корпус Петра Великого) произошел пожар. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Как сообщает ведомство, пожар начался в нежилом четырехэтажном здании учебного заведения на набережной Лейтенанта Шмидта дом 17. Горит кровля на площади около 1 тыс. кв м. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, возгорание началось со стороны двора.

​В группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» опубликовано видео очевидца, на котором по указанному адресу видно не менее девяти пожарных машин.

Кроме того, пользователи выложили столб дыма от горящего в районе 11-й и 12-й линий Васильевского острова здания.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

В тушении участвовали 22 единицы техники и 110 человек личного состава.

Санкт-Петербургский военно-морской институт (Морской корпус Петра Великого) является старейшим военно-морским учебным заведением в России и старейшим учебным заведением города. Оно ведет свое начало от Навигацкой школы, основанной в 1701 году Петром Великим.