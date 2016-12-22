Пытавшие 13 детей супруги в Калифорнии не признали свою вину

Супруги из калифорнийского города Перрис, которые удерживали в заточении 13 своих детей в возрасте от двух до 29 лет, не признали себя виновными во время суда. Об этом сообщает СNN со ссылкой на прокурора округа Риверсайд Майка Хестрина.

Дэвиду АлленуТерпину (57 лет) и Луизе Анне Терпин (49 лет) были предъявлены обвинения в насилии над детьми, применении к ним пыток и совершении развратных действий. Если семейная пара будет признана виновной, им может грозить пожизненное тюремное заключение. Следующее заседание по этому делу должно состояться 23 февраля.

По данным прокурора, родители постоянно заковывали детей в цепи в качестве наказания. Хестрин не стал сообщать подробности, но подчеркнул, что Дэвида Терпина обвиняют в непристойном поведении в отношении одной из девочек.

Некоторые из подростков были настолько «оторваны от реальности», что не знали, кто такие полицейские. Все они были сильно истощены из-за голода. У некоторых из-за этого в том числе нарушились когнитивные функции мозга. Все дети госпитализированы.

Полицейские арестовали чету 17 января. По данным сотрудников правоохранительных органов, 14 января в местный полицейский участок позвонила 17-летняя девушка, которая сообщила, что родители насильно держат в своем доме ее, еще 12 ее братьев и сестер. Некоторые из детей были закованы в цепи, а ей удалось выбраться. Когда полицейские прибыли на указанное девушкой место, ее слова подтвердились. 12 детей содержались в темноте и в антисанитарных условиях. Супруги действительно заковывали их в цепи.

Супруги не смогли «логически объяснить», почему удерживали детей в таком состоянии.