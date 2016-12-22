Немецкий регулятор разрешил ВР купить долю в «дочке» «Роснефти»

Федеральный антимонопольный комитет Германии (Bundeskartellamt) согласовал заявку британской компании BP на приобретение доли в дочернем предприятии российской «Роснефти» — «Харампурнефтегазе», сообщает «Интерфакс».

19 декабря стало известно, что компания BP, которая владеет 19,5% «Роснефти», претендует на покупку доли в «Харампурнефтегазе».

Как отмечает «Интерфакс», «Роснефть» ранее сообщала о планах вместе с BP добывать 11 млрд кубометров газа на первом этапе разработки Харампурского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Для разработки этого месторождения и была создана компания «Харампурнефтегаз».

При этом, как утверждает агентство, вливание средств в этот проект планируется осуществлять компаниями совместно, а добытый газ будет размещен «Роснефтью» на российском рынке. Кроме того, «Роснефть» сохранит в проекте мажоритарную долю в размере 51%, в сою очередь BP получит долю 49%.