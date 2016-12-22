ВЦИОМ назвал число работавших в новогодние праздники россиян

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), во время новогодних праздников каждый пятый россиянин работал. При этом 73% респондентов остались довольны тем, как провели праздничную новогоднюю неделю, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, исследователи выяснили, что прошедшие новогодние каникулы у себя дома провели на 10% меньше россиян, чем в 2017 году. В праздники они чаще стали выбираться в гости или на природу.

Отмечается, что список наиболее популярных видов отдыха с прошлого года не изменился. Так, 42% опрошенных рассказали, что были в гостях, 30% — гуляли на природе, 20% респондентов катались на коньках или лыжах.

Помимо этого граждане России рассказали о своих представлениях об идеальном зимнем отдыхе. Большинство (37%) назвали традиционные для этого времени года развлечения — катание на лыжах и коньках. Еще 22% респондентов предпочли бы провести зимние каникулы на пляже в теплых странах, а 25% хотели бы сходить на экскурсии и посетить исторические места.

Опрос ВЦИОМ был проведен 8–9 января 2018 года, в котором приняли участие 2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

В конце 2017 года взрослые россияне ответили на вопрос, что бы они попросили у Деда Мороза в подарок на Новый год. 63% опрошенных заявили, что попросили бы здоровья для себя и близких. В свою очередь более четверти респондентов попросили бы у сказочного волшебника большого настоящего счастья. Еще 17% россиян заказали бы Деду Морозу много денег, но не в виде свалившегося мешка с неба, а возможности их заработать в следующем году.

Помимо этого россияне написали бы Деду Морозу о своем желании получить новую квартиру, машину, смартфон или компьютер.