Умер последний участник «золотого» состава Motorhead

Последний музыкант классического состава британской рок-группы Motorhead, гитарист Эдди Кларк скончался в Великобритании. Об этом участники группы сообщили на странице коллектива в Facebook.

В сообщении говорится, что Кларк «мирно скончался» накануне. Это произошло в больнице, где он лечился от пневмонии.

Барабанщик Микки Ди, работавший с Кларком, рассказал газете The Independent, что смерть коллеги стала для него шоком. «Я не так давно видел Эдди, и он был в отличной форме», — сказал он.

Кларк вошел в состав группы в 1976 году в качестве второго гитариста, однако вскоре стал единственным, и сформировался «золотой» состав: вокалист и басист Лемми Килмистер, ударник Фил Тейлор и Кларк. В 1982 году Кларк ушел из Motorhead и стал сооснователем группы Fastway, также выступал сольно.

Килмистер и Тейлор скончались в 2015 году с интервалом в один месяц.