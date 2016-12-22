На юго-западе Москвы загорелся ангар

На юго-востоке Москвы загорелся ангар, площадь пожара составила 600 кв.м. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС.

По данным спасателей, инцидент произошел на улице Большая Черемушкинская, д. 25, стр.112. В настоящее время пожар ликвидирован, информация о пострадавших не поступала. «Производится разборка и проливка конструкций», — сказано в сообщении.

​Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, в горевшем ангаре находились автозапчасти.