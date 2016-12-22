Глава «Укроборонпрома» ответил на сообщения об отставке

Генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов опроверг сообщения о своей отставке после критики премьера Украины Владимира Гройсмана. Романов заявил порталу LIGA.net, что продолжит исполнять свои обязанности.

О том, что Роман Романов подал в отставку, сообщало накануне агентство «Украинские новости» со ссылкой на информированный источник. В сообщении уточнялось, что он подал в отставку еще до критики премьер-министра.

Источник утверждал, что заявление об отставке было согласовано с президентом Украины Петром Порошенко.

Незадолго до этого Гройсман рекомендовал Романову покинуть должность в связи с тем, что возглавляемое им предприятие не погасило сотрудникам задолженность по зарплате. «Я сегодня подпишу представление на имя президента, а советую руководителю «Укроборонпрома» сегодня уволиться самостоятельно. Больше с вами работать я не буду. Сказано, не сделано — до свидания. Ищите другую работу», — сказал премьер.

В конце ноября работники судостроительного завода в городе Николаев на Украине (входит в концерн) потребовали от руководства погасить им долги по зарплате. Тогда около 150 человек перекрыли одну из улиц города. После этого Гройсман поручил руководству «Укроборонпрома» до 25 декабря погасить задолженность сотрудникам концерна. Если проблема не будет решена, «будут соответствующие последствия», предупредил он. Однако 26 декабря сотрудники завода снова устроили акцию и перекрыли одну из центральных улиц Николаева. По их словам, задолженность так и не была погашена.

Украинский портал «Сегодня» сообщает, что сумма задолженности по зарплате на Николаевском судостроительном заводе — более 58 млн грн (около 120 млн руб.).