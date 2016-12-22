В Великобритании определят законом минимальную скорость интернета

Великобритания на законодательном уровне закрепит минимальную скорость подключения к интернету к 2020 году. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно проекту, разработанному правительством, граждане и предприятия смогут законно запрашивать у их интернет-провайдера скорость не менее 10 Мбит/с. независимо от того, находятся они в большом городе или сельской местности.

Ранее провайдер BT предложил взять на себя обслуживание более 1,4 млн сельских жителей, предоставив им высокоскоростной интернет. «Мы знаем, насколько важна высокоскоростная связь в домах и предприятиями <...> Мы благодарны BT за их предложение», — заявила секретарь по вопросам культуры Карен Брэдли.

Несмотря на предложение интернет-провайдера, в правительстве решили сперва подготовить проект, регулирующий подключения. При этом издание отмечает, что в 95% жилых и офисных зданий страны скорость соединения уже выше 24 Мбит/с, а к 2020 году этот показатель составит 98%.