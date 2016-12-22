В Москве включили новогоднюю подсветку

Новогоднюю подсветку включили в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

«Сегодня вечером по всей Москве включили праздничную подсветку. Погуляйте по городу, посмотрите, как мы украсили его к одному из лучших праздников в году. До 31 декабря осталось чуть больше двух недель, пора создавать новогоднее настроение. Надеюсь, вам понравится!», — написал мэр.

Ранее 15 декабря в Московской области срубили главную новогоднюю елку России. Она будет установлена на Соборной площади в Кремле. По словам замначальника главного управления делами президента Анатолия Кочанова, всего на выбор были представлены 26 елей. Главная елка страны должна была быть высотой 30 м, а ее возраст должен был составлять около ста лет. В Кремль новогоднюю елку доставят 17 декабря.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал РБК, что в начале новогодних праздников погода будет около нуля, что превышает норму на 6 градусов. С 30 декабря по 2 января в Москве ожидается пасмурная, ветреная и сырая погода.