В генконсульстве Франции в Стамбуле приняли новогодний подарок за бомбу
Общество, 20:53
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В генконсульстве Франции в Стамбуле приняли новогодний подарок за бомбу
Сотрудники генконсульств Франции и Германии в Стамбуле приняли новогодние подарки за бомбы. Это выяснилось уже после того, как полицейские взорвали подозрительные пакеты, сообщает агентство İhlas.
По данным издания, около 15:00 по местному времени (совпадает с московским) в здания консульств приехали грузовики с пакетами. По неизвестной причине дипломаты приняли их за взрывные устройства и вызвали полицию.
Прибывшие на вызов сотрудники сил безопасности эвакуировали сотрудников дипмиссий, после чего произвели подрыв пакетов. Никаких опасных предметов в них обнаружено не было — только новогодние подарки, отмечает агентство.