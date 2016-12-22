Нью-Йоркский террорист перед взрывом обращался к Трампу в Facebook

Подозреваемый в организации взрыва в Нью-Йорке Акайд Улла незадолго до совершения теракта написал пост в Facebook с обращением к президенту США Дональду Трампу. Об этом заявили федеральные прокуроры, передает Associated Press.
Пост был написан 11 декабря. По словам обвинителей, там говорилось: «Трамп, ты не смог защитить свою нацию».
Ранее 12 декабря Улле предъявили обвинения по трем пунктам: незаконное владение оружием, поддержка терроризма, создание террористической угрозы.
11 декабря на центральной автостанции Нью-Йорка произошел взрыв. Никто не погиб, ранения получили четыре человека, включая того, кто привел бомбу в действие.
Подозреваемый, выходец из Бангладеш Акайд Улла рассказал, что сделал бомбу сам и с ее помощью планировал «нанести урон» США за то, что они «бомбили его страну». Городские власти назвали случившееся терактом.