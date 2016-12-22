«Мираторг» обнаружил на своей площадке вспышку африканской чумы свиней

Крупнейший в России производитель свинины «Мираторг» выявил вспышку африканской чумы свиней на одной из своих площадок. Если факт заболевания официально подтвердится, компания уничтожит в Белгородской области 24 тыс. свиней

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Вирус был найден на откормочной площадке «Ивица-2» в Корочанском районе Белгородской области, диагноз был установлен собственной лабораторией, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

На площадке с поголовьем 24 тыс. голов свиней установлен карантин, «Мираторг» создал оперативный штаб для решения ситуации, начал внутреннее расследование с целью установить причины заражения и находится на связи с Россельхознадзором и другими органами власти, информирует компания. «Африканская чума свиней распространена исключительно среди животных и не представляет опасности для человека», — уточняется в сообщении. Общее поголовье свиней «Мираторга» в 2016 году составило 22 млн голов.

В случае подтверждения диагноза все поголовье свиней на откормочной площадке будет уничтожено. «Мираторг» уже уведомил о ситуации страховые компании и оценивает свой возможный ущерб в рамках действующего договора страхования.

Вспышки африканской чумы свиней в Белгородской области фиксировались в этом году уже несколько раз — как в дикой природе, так и в личных подсобных хозяйствах, и у крупных производителей. «Ситуация с распространением африканской чумы свиней в России тяжелая, и вспышки заболевания на площадках индустриальных производителей — вопрос времени», — приводятся в сообщении слова президента «Мираторга» Виктора Линника. Он отмечает, что в России фактически нет системы контроля за соблюдением ветеринарных норм в личных подсобных хозяйствах, перемещением животных и потенциально зараженной продукции.

«Вопрос с депопуляцией дикого кабана, разносчика африканской чумы свиней, не решается на протяжении десяти лет. Чтобы остановить распространение вируса, нужны жесткие и незамедлительные меры на федеральном и региональном уровнях. Под угрозой вся отрасль свиноводства, а значит, и продовольственная безопасность страны», — утверждает президент «Мираторга».

В сентябре этого года случай заболевания животных африканской чумой свиней на производстве в Белгородской области выявил другой крупный производитель — «Русагро» Вадима Мошковича. Агрохолдингу пришлось уничтожить все поголовье животных на площадке «Тамбовский бекон», где был зафиксирован вирус, убытки были незначительны и покрыты страховкой, рассказывал осенью журналистам гендиректор компании Максим Басов.

«Мираторг» — один из крупнейший в России производитель мяса и, в частности, свинины. В 2016 году компания произвела 409 тыс. т в живом весе на убой, что составляет 11,5% общего объема промышленного производства свинины в России. Производственные комплексы «Мираторга» располагаются в Белгородской и Курской областях. Выручка агрохолдинга в 2016 году составила 120 млрд руб.