В Москве задержали требовавших 100 млн руб. грабителей

В Восточном Дегунино сотрудники вневедомственной охраны выстрелили в руку квартирному грабителю, который напал на них с ножом.

В понедельник, 4 декабря, в дежурную часть поступил сигнал с кнопки тревожного вызова, установленной в одной из квартир на Дубнинской улице. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали четверых грабителей, рассказал РБК источник в территориальном отделе полиции и подтвердил источник в МВД.

«Выехавшие по сигналу тревожной кнопки сотрудники вневедомственной охраны установили, что четверо мужчин около 18:00 в районе станции метро «Петровско-Разумовская» насильно посадили в машину 20-летнего Сергея Тяглова, студента Московского политехнического института», — рассказал источник в МВД.

Молодого человека отвезли в квартиру, где он проживает вместе с родителями, и потребовали, угрожая ножом, 100 млн руб.

«Он успел нажать кнопку сигнализации, выведенную в отдел вневедомственной охраны», — сообщил источник.

Прибывшие на место сотрудники охраны задержали четверых мужчин, которых подозревают в совершении разбойного нападения, отметил собеседник.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК России (разбойное нападение)», — добавил собеседник.