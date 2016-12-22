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СКР назвал причину гибели фигуранта дела о покраске звезды на высотке
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СКР назвал причину гибели фигуранта дела о покраске звезды на высотке
Общество, 23:18
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СКР назвал причину гибели фигуранта дела о покраске звезды на высотке

Бейсджампер Александр Погребов, разбившийся в горах Кабардино-Балкарии, мог погибнуть из-за того, что слишком поздно раскрыл парашют. Об этом сообщил официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета, передает «Интерфакс».

«А.Погребов, 1981 года рождения, прыгнул с Гара-Баши и, по предварительным данным, слишком поздно открыл парашют — он не успел набрать воздуха и затормозить падение; бейсджампер ударился о скалы. После падения погибший скатился по склону в реку, потоком его унесено под лед, где тело обнаружили спасатели», — описали картину гибели экстремала следователи.

Для вынесения окончательного заключения о причинах смерти Погребова была назначена судебно-медицинская экспертиза. Ее результаты будут готовы через 30 дней.

О смерти  экстремала Александра Погребова стало известно в воскресенье, 3 декабря. Погребов в составе группы других бейсджамперов стал известен в 2014 году, когда они были задержаны по обвинению в перекраски звезды высотки на Котельнической набережной в цвета украинского флага. Они спрыгнули с высотки в тот же день, когда была перекрашена звезда. Суд признал их виновными в вандализме и хулиганстве по политическим мотивам.

Позднее вышестоящий суд оправдал бейсджампером и присудил им компенсацию. Это произошло после того, как ответственнность за произошедшее взял на себя украинский руфер Григорий Мустанг (Павел Ущев).

Теги: СКР , гибель , бейсджампер
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