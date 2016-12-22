Американский математик получил премию имени Н.И.Лобачевского

Медаль имени Н.И.Лобачевского за выдающиеся достижения в области геометрии и ее приложений получил профессор Калифорнийского университета США Ричард Шейн. Об этом сообщается на сайте Казанского университета, где проходила церемония вручения медали.

Кроме того, американский ученый получил банковскую карту с $75 тыс. на счету, а также памятный знак и золотую медаль Лобачевского, которая была отчеканена Московским монетным двором. Награду Шейну вручал председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

О том, что Шейн получит медаль Лобачевского, стало известно еще в августе, отмечается в сообщении. Шейн — автор ряда работ в области теории относительности. Его монографии в 2017 году четырежды были удостоены математических наград и премий, отметили в Казанском университете.