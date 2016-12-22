На летевшем в Екатеринбург самолете связали дебошира с помощью скотча

Экипаж самолета, следовавшего рейсом из Благовещенска в Екатеринбург, был вынужден связать пассажира, устроившего дебош на борту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

В авиакомпании рассказали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он угрожал пассажирам и экипажу и нецензурно выражался, не реагируя на просьбы успокоиться. «На замечания бортпроводников и пассажиров он не реагировал, поэтому командир воздушного судна принял решение ограничить его подвижность с помощью подручных средств и обратиться в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе. Утихомирить пассажира пришлось с помощью ремней безопасности и скотча.

После прибытия самолета в аэропорт Кольцово мужчину задержала полиция. Он был доставлен в участок.

В середине сентября стало известно, что Минюст разработал законопроект по ужесточению наказания для авиадебоширов. В ведомстве, в частности, предложили увеличить в десять раз размеры штрафа для нарушителей.