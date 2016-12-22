В Тель-Авиве жертвами взрыва в магазине стали четыре человека

В Израиле в городе Тель-Авив в результате взрыва дома погибли по меньшей мере четыре человека, пять получили ранения. Об этом сообщили в полиции, пишет The Times of Israel. Один пострадавших находится к критическом состоянии.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в окрестностях на юго-востоке города в одноэтажном доме, в котором располагался магазин с красками. В здании произошел взрыв, затем оно загорелось и обрушилось. На месте происшествия работают пожарные, которые тушат огонь. По словам представителя экстренных служб, здание было полностью разрушено.

Что стало причиной взрыва пока неизвестно, но в полиции полагают, что произошедшее не было терактом.

Times of Israel опубликовало у себя видео из Twitter, которое было размещено на странице пользователя News_Executive.

Кроме того, издание разместило видео израильского 10 TV News.