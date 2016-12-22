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Минфин решил отменить ограничения на покупку украшений без паспорта
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Минфин решил отменить ограничения на покупку украшений без паспорта
Экономика, 17:03
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Минфин решил отменить ограничения на покупку украшений без паспорта

Минфин предложил отменить лимит стоимости ювелирных изделий, при превышении которого платящий по карте клиент обязан предъявить паспорт. Об этом со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Моисеева сообщает «Интерфакс».

В кулуарах форума «Российский рынок драгоценных металлов» Моисеев сообщил о планах по либерализации правил торговли драгоценностями. В идеале речь идет о полной отмене ограничения.

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«По карточкам без идентификации сейчас нельзя сделать практически ничего. По мере того как мы будем изводить их полностью — это наш план — отказаться практически полностью от неидентифицированных платежных инструментов, мы будем утверждать и доказывать, в том числе FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. – РБК), что если человек платит карточкой, то он уже идентифицирован, соответственно, нет необходимости предъявлять паспорт», — пояснил замминистра.

Сейчас россияне обязаны показывать паспорт, если оплачивают картой покупку ювелирных изделий на сумму более 100 тысяч рублей. При оплате наличными лимит составляет 40 тысяч рублей. В июле в Госдуму было внесено предложение увеличить предельные суммы до 500 тысяч при оплате картой и 200 — наличными.

Теги: закон , ювелирные изделия , Алексей Моисеев
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