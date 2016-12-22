Путин призвал учесть возможность сдерживания угроз в программе вооружений

Российская армия и флот должны иметь превосходящее зарубежные аналоги оружие. Об этом заявил журналистам президент России Владимир Путин на открытии серии совещаний по развитию оборонно-промышленного комплекса, говорится в стенограмме на сайте Кремля.

«Наши армия и флот должны обладать самым современным оружием, военной и специальной техникой, которые учитывают в том числе вероятные изменения в стратегии и тактике вооруженной борьбы в будущем», — заявил российский лидер.

Ключевые показатели госпрограммы вооружений (на 2018–20​25 годы. — РБК) должны прежде всего обеспечить «гарантированное стратегическое сдерживание, а в случае потенциальной внешней угрозы — ее эффективную нейтрализацию», подчеркнул Путин.

В августе Путин заявил, что для экономии бюджета в 2018 году будут сокращены расходы на оборону, что не предполагает сокращение планов по переоснащению армии и флота. Государство будет выполнять оборонный заказ и делать новую программу, заключил президент.

В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде» заявил, что новая госпрограмма вооружения России на 2018–2025 годы должна быть утверждена осенью. В мае Рогозин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» рассказал, что программа включает в себя создание интеллектуального оружия, разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации и автоматической системы связи и разведки.