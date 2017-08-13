Захарова призвала не спекулировать на теме лишения генконсульства в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что у США нет оснований для спекуляций на теме возможного закрытия одного из консульств России в Соединенных Штатах. Об этом она сообщила в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».

По ее словам, США в свое время отказались от идеи открытия четвертого консульства в России. «Если сейчас вам будут рассказывать о том, что много лет был нарушен паритет и сейчас настало время сравнять его, пресечь недружественные действия РФ, — это все абсолютный блеф, он рассчитан на тех, кто не знает сути вопроса», — заявила Захарова.

По ее мнению, речь идет о том, что «много лет назад» Россия предложила США открыть четвертое консульство на своей территории, но Штаты отказались от этого. «Все вопросы к ним. Поэтому спекуляции на эту тему тоже не пройдут», — подчеркнула Захарова. Она добавила, что «дисбаланс образовался не по желанию российской стороны». Она отметила, что после развала СССР одно из консульств, которое обеспечивало паритет между Россией и США, оказалось на территории Украины. В связи с этим российская сторона предложила Штатам открыть у себя новое генконсульство, на что получила отрицательный ответ, подчеркнула Захарова.

Ранее, 11 августа, стало известно о том, что США могут потребовать от России закрыть одно из своих генконсульств в Штатах. Об этом сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. По данным источников, эта тема обсуждалась на встрече госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым. После встречи Тиллерсон отметил, что США дадут свой ответ по этому вопросу 1 сентября.

Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон в беседе с РБК также напомнила о высказывании Тиллерсона.

Ранее, 28 июля, Россия объявила о сокращении численности сотрудников дипмиссий США в России до 455 человек, а также приняла решение закрыть с 1 августа доступ к складским помещениям в Москве. Кроме того, изъяла посольскую дачу в Серебряном Бору.

Позднее президент Владимир Путин сообщил о том, что численность дипломатических сотрудников США в России сократится на 755 человек. Также он уточнил, что «это будет чувствительно для Вашингтона». Путин объяснил введение санкций против сотрудников дипмиссий США действиями Вашингтона. Он назвал их «ничем не спровоцированным шагом» по ухудшению двусторонних отношений. Российский лидер подчеркнул, что Россия «довольно долго ждала, что, может быть, что-то изменится к лучшему».

В свою очередь, президент США Дональд Трамп поблагодарил Путина за высылку американских дипломатов. По его мнению, принятые российской стороной меры помогут уменьшить расходы США на выплату зарплат.