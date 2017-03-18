Саперы не обнаружили бомбу на Курском вокзале

В результате проверки Курского вокзала после сообщения о заложенной там бомбе саперы не обнаружили взрывоопасных предметов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Проверка была завершена в 03:22 мск. Каких либо опасных предметов обнаружить в здании вокзала не удалось. Информацию об этом также подтвердил источник агентства «Интерфакса». «Всего, по уточненным данным, были эвакуированы из здания Курского вокзала порядка 200 человек», — сообщил источник.

Об угрозе взрыва на Курском вокзале ранее в субботу, 18 марта, полиции сообщил неизвестный. После анонимного звонка на вокзал были направлены экстренные службы и кинологи с собаками.

Накануне, 18 марта, в полицию поступил анонимный звонок о минировании четырех станций московского метро. После проверки эта угроза была также признана ложной.