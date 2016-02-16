Пассажиров Казанского вокзала эвакуировали из-за бесхозной сумки

Пассажиров и сотрудников Казанского вокзала эвакуировали в Москве после обнаружения бесхозной сумки. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах столицы.

«Найдена бесхозная сумка, пассажиры переведены в соседний зал, идет проверка», — сказал он. Источник отметил, что это не сказалось на движении поездов.

Позже собеседник агентства сообщил, что никаких посторонних предметов при обследовании сумки не найдено. К настоящему моменту все работы правоохранительных служб завершены, движение поездов осуществляется штатно.

В субботу днем, 13 февраля, стало известно об эвакуации 7,5 тыс. человек из трех торговых центров — «Атриум», «Афимолл» и «Белая дача». Позже в МВД сообщали, что информация об угрозе взрыва оказалась ложной.