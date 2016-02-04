Власти Москвы закупили гранитную крошку для борьбы с гололедом

Для борьбы с гололедицей в условиях аномально теплой погоды власти Москвы дополнительно закупили песок и гранитную крошку. Об этом сообщил глава ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин на заседании комиссии Мосгордумы, передает «Интерфакс».

По его словам, эти материалы лучше всего использовать в дождливую погоду.

«Когда идет дождь, реагенты смываются. Мы дополнительно закупаем гранитную крошку и песок. Они уже поставляются в Москву», — сказал Орешкин.

Он отметил, что реагенты, которыми посыпают улицы в снег, используются не только в Москве, но и в других мегаполисах мира. «Они используются и в Монреале, и в Нью-Йорке, во всех цивилизованных странах», — сказал он.

По словам Орешкина, в связи с сильными снегопадами в январе в столице выпало в три раза больше снега, поэтому потребовалось «в три раза больше работать». В «пиковые» снегопады на улицы выходили до 18 тыс. единиц техники и 90 тыс. человек, заявил глава «Автомобильных дорог».

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью mos.ru заявил, что как таковых нормативов по обработке пешеходных зон нет. «С 29 января, когда прошел ледяной дождь, заявлено о 324 случаях травматизма. При этом 88% обратившихся сообщили, что они поскользнулись на асфальте, а на плитке поскользнулись 12%», — сказал он, добавив, что нет никакой разницы между обледенением плитки и асфальта.