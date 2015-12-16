Полицию обвинили в травме депутата на акции за отмену платных парковок

Депутат Госдумы Александр Потапов получил травму позвоночника во время акции за отмену расширения зоны платных парковок, которая проходила во вторник на Пушкинской площади в Москве. Об этом заявил ТАСС другой депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Он рассказал, что на акцию, которая проходила в формате встречи парламентариев с избирателями, пришли более 3 тыс. человек. По его утверждению, сотрудники правоохранительных органов не пускали людей на мероприятие и создали давку.

«Еще около 2 тыс. человек примерно находились в переходе метро. Полиция пыталась выдавить людей с площади силовым методом», — сказал Рашкин. С его слов, во время давки полицейские толкнули депутата Потапова. Тот упал и повредил себе позвоночник.

По словам Рашкина, Потапов прошел медицинское освидетельствование, зафиксировал полученные травмы и написал заявление об избиении депутата Госдумы в полицию.

Рашкин говорит, что в тот момент, когда Потапов упал, вокруг него было большое число журналистов, которые снимали произошедшее на видеокамеры. «У нас есть доказательства, есть видео», — заявил депутат.

Он сообщил, что обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с требованием расследовать произошедшее на Пушкинской площади с депутатом Потаповым.

Ранее ГУ МВД по Москве сообщало, что полиция задержала нескольких участников акции протеста против платных парковок на Пушкинской площади. За нарушение общественного порядка несколько граждан были доставлены в отдел полиции для решения вопроса о привлечении к ответственности.

По подсчетам МВД, в мероприятии участвовали 500 человек. Согласно оценке корреспондента РБК, на акции присутствовали около 700 человек.