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Экс-сотрудник «ВКонтакте» пожаловался в суд на принудительное увольнение
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Экс-сотрудник «ВКонтакте» пожаловался в суд на принудительное увольнение
Общество, 23 сен 2015, 16:49
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Экс-сотрудник «ВКонтакте» пожаловался в суд на принудительное увольнение

​Бывший сотрудник «ВКонтакте» Иван Кабанков, работавший контент-модератором соцсети, обратился в суд с требованием выплатить ему 100 тыс. руб. компенсации морального вреда за принудительное увольнение, а также вернуть ему весь не выплаченный с начала года заработок и восстановить в должности. Об этом сообщает петербургское издание «Фонтанка».

По словам Кабанкова, его вынудили уволиться методом психологического давления и угроз, а подписать соглашение о расторжении трудового договора его заставил глава службы безопасности «ВКонтакте» Алексей Дерюгин.

Кабанков работал контент-модератором «ВКонтакте» с осени 2011 года. Как пишет «Фонтанка», в середине декабря 2014 года у него случился конфликт с начальницей: в общении с ней Кабанков употребил слова «обезьяна» и «робот». После этого ему пригрозили увольнением, однако Кабанков отказался уходить, сославшись на Трудовой кодекс.

После этого его пригласили на беседу в отдел кадров «ВКонтакте», расположенный в офисе соцсети в бизнес-центре «Ренессанс Форум» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. «Однако вместо этого [беседы в отделе кадров] состоялся разговор с начальником службы безопасности «ВКонтакте», который методами морального давления и угроз физической расправы в закрытом кабинете заставил меня подписать соглашение о расторжении трудового договора», — написал Кабанков в своем письменном обращении к суду, отметив, что в помещении его удерживали против воли.

Свой иск Кабанков подкрепил часовой аудиозаписью разговора. Судебно-фоноскопическая экспертиза подтвердила, что голос на аудиозаписи принадлежит начальнику службы безопасности соцсети 38-летнему Алексею Дерюгину.

«ВКонтакте» заявили, что беседа Дерюгина и Кабанкова не может свидетельствовать об оказании психологического давления. «Указанное должностное лицо не обладает полномочиями по принятию решений об увольнении работника. Утверждение Кабанкова, что его насильно удерживали, опровергается свидетельскими показаниями трех сотрудников разных отделов компании. Внутриофисные двери стеклянные, не имеют запорных механизмов», — приводит и​здание позицию соцсети.

Теги: «ВКонтакте» , увольнение , суд , отдел кадров
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