Около 1,5 тыс. постояльцев эвакуированы из-за пожара в отеле в Москве

Из-за пожара в гостинице на юго-востоке Москвы эвакуированы около 1,5 тыс. постояльцев, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах. они временно размещены в здании торгово-ярмарочного комплекса «Москва».

Возгорание произошло в ночь на понедельник по адресу Тихорецкий бульвар, дом 1, корпус 5., площадь пожара составила 30 кв. м. По словам собеседника агентства, источник возгорания располагался в лифте — горело холодильное оборудование.

Информация о погибших и пострадавших не поступала.