В рождественских богослужениях приняли участие более 300 тыс. москвичей

В церковных богослужениях в честь Рождества приняли участие более 300 тыс. жителей Москвы. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Во вторник и в ночь на среду в 389 действующих православных церквях, храмах и монастырях Москвы прошли богослужения по случаю празднования Рождества Христова, в которых приняли участие свыше 300 тыс. человек», – сказал представитель столичной полиции.

В пресс-службе отметили, что в праздничную ночь не было зафиксировано никаких нарушений общественного порядка. Безопасность на Рождество обеспечивали «более 2600 сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск и представителей народных дружин».

В ночь с 6 на 7 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Владимир Гундяев) провел рождественскую службу в храме Христа Спасителя. На ней присутствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.