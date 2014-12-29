Путин обсудил с главой МВФ экономический кризис на Украине

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард рассказал об экономической помощи, которую Россия оказывает Украине. Беседа Путина и Лагард состоялась в понедельник, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждалась кризисная финансово-экономическая ситуация на Украине. Глава Российского государства проинформировал о предпринимаемых Россией шагах по содействию украинской экономике за счет льготных поставок российских энергоресурсов, а также по линии банковского сообщества», – говорится в сообщении.

Во время беседы «была выражена надежда, что МВФ продолжит оказывать помощь Украине в решении стоящих перед этой страной серьезных проблем».

Путин и Лагард договорились подде​рживать контакты.