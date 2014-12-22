КПРФ предлагает запретить чиновникам сотрудничать с НКО-«иноагентами»

Зампредседателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин и секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подготовили в Госдуме законопроект, запрещающий депутатам, сенаторам, а также государственным и муниципальным служащим сотрудничество с так называемыми «иностранными агентами», пишут «Известия».

Чиновникам и законодателям предлагается запретить вхождение в органы управления, попечительские и наблюдательные советы, а также другие структуры некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, а также являться их членами.

Летом с аналогичной инициативой для госслужащих выступили представители Министерства юстиции, однако она не была поддержана, а Совет по правам человека при президенте России даже вынес отрицательное заключение по законопроекту.

Коммунисты считают, что необходимо скорее закрыть доступ «иностранным агентам» в российскую власть. Рашкин привел пример с Московской школой политического просвещения, которая состоит в реестре «иностранных агентов» Минюста. «В ее попечительском совете помимо таких колоритных деятелей, как директор фонда «НМ Ротшильд и сыновья», члены палаты лордов баронесса Ширли Вильямс и лорд Роберт Скидельски, обнаруживаем председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Плигина и депутата Госдумы Сергея Петрова», – сказал Рашкин.

Член Общественной палаты и СПЧ Елена Тополева-Солдунова негативно отозвалась о законопроекте. «Я считаю, что сейчас те условия, когда нужно принимать законы, которые будут работать на консолидацию общества, а не на его разобщение», – подчеркнула она.