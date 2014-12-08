Глава Сбербанка Герман Греф видит проблему валютного рынка в его глубине. Сейчас ситуацию могут сдвинуть даже небольшие по объему операции, например на $100 млн, заявил он.

«Наш объем операций сегодня 15% максимум, иногда 10%», – охарактеризовал долю Сбербанка на валютном рынке Греф, передает Интерфакс.

Ранее он заявил, что Сбербанк не спекулирует валютой и дважды в день посылает отчеты о своей деятельности на рынке в Центробанк.

Греф также назвал рациональным поведением многих экспортеров «то, что называется спекуляцией». «Они занимают рубли и сидят на валюте. Они не продают валюту, они ожидают девальвацию – девальвационные ожидания, играют на этом. Поэтому, как только тренд переломится, им будет невыгодно сидеть в валюте, потому что они будут каждый день терять. Курс будет укрепляться, они будут каждый день терять. Потом начнут продавать, и мы увидим серьезное укрепление рубля», – сказал он.

Ранее в ходе своего послания Федеральному Собранию президент РФ Путин призвал отбить у спекулянтов «играть на колебаниях рубля».

На следующий день глава государства подписал ряд поручений, в числе прочего он рекомендовал главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Дмитрию Медведеву принять «скоординированные меры, направленные на пресечение спекулятивных действий и предотвращение случаев манипулирования на российском валютном рынке».