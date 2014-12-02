Минимальный размер оплаты труда с 1 января увеличится до 5 тыс. 965 руб.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2015 года увеличится на 411 руб. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С начала 2015 года МРОТ установлен в объеме 5 тыс. 965 руб.

В 2014 году размер МРОТ составлял 5 тыс. 554 руб. Таким образом, рост составил около 7,4%. Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, повышение соответствует фактическому уровню инфляции за 2014 год.