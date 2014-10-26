Суд Египта приговорил 23 человек к 3 годам тюрьмы за незаконные протесты

Египетский суд приговорил 23 молодых активистов к трем годам лишения свободы за нарушение закона, запрещающего протесты без разрешения, передает Reuters со ссылкой на источник в суде.

Активисты, среди них 28-летний юрист крупной организации, были арестованы в июне после протестов против принятого в прошлом году закона, который запрещает демонстраций, проходящие без одобрения полиции. Они были также признаны виновными в преграждении дороги в знак протеста. Суд оштрафовал приговоренных на 10000 египетских фунтов ($ 1400).

После отстранения Мохаммеда Мурси с поста президента Египет охватили волнения. Движение «Братья-мусульмане», представителем которого он был, начало организовывать массовые акции протеста, требуя вернуть свергнутому президенту власть. Власти Египта сообщают, что организаторы терактов состоят в контакте с участниками движения «Исламское государство», действующим в Сирии и Иране.